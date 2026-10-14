Киевский метрополитен возобновил движение на всех трех линиях после отключения электроэнергии

В Киеве 14 октября возобновилось движение поездов на всех трех линиях метро после временной остановки из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

«В настоящее время пассажирские перевозки возобновлены», — отмечается в сообщении.

Источник: Интерфакс-Украина

До этого в Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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