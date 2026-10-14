В Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением

В результате вражеских обстрелов обесточена одна из водопроводных насосных станций Киева. Из-за этого в домах жителей Печерского района столицы может временно снизиться напор воды или полностью прекратиться водоснабжение.

В то же время система водоотведения Киева работает в штатном режиме.

Специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над восстановлением электропитания оборудования и принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение.

Жителям Печерского района рекомендуют учитывать возможные временные перебои с водой.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. В результате атак зафиксированы существенные материальные потери, однако обошлось без пострадавших и погибших.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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