В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта

На Берестейском проспекте в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие рядом с остановкой общественного транспорта. Оно должно обеспечить пассажирам возможность укрыться во время воздушной тревоги.

По данным КП «Киевпастранс», закупку и установку мобильного укрытия профинансировали меценаты, к которым обратился мэр города Виталий Кличко.

Убежище расположено возле остановки «Парк Ивана Багряного», через которую курсируют троллейбусы № 4, 5 и 7.

По словам исполняющей обязанности генерального директора «Киевпастранса» Татьяны Тараско, сооружение предназначено для временной защиты людей во время воздушных тревог. Оно также приспособлено для нужд маломобильных групп населения.

Убежище соответствует государственным стандартам Украины. Внутри предусмотрено до 10 сидячих мест и место для инвалидного кресла. Конструкция имеет два входа с тамбурами, металлические двери и защитные блоки у каждого входа.

В ближайшее время «Киевпастранс» планирует приобрести и установить ещё 14 мобильных укрытий. В настоящее время проходит процедура закупки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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