Кличко назвал время возобновления движения через станцию метро «Черниговская»

Движение поездов по красной линии метрополитена между станциями «Лесная» и «Академгородок» планируется полностью возобновить вечером 19 октября.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Из-за повреждений станции в результате российского обстрела поезда будут курсировать без остановки на станции «Черниговская» до завершения её ремонта.

К ликвидации последствий привлекли более 70 специалистов метрополитена. На объекте уже убрали стекло и мусор, завершают ремонт путей, контактной рельсы, систем электроснабжения и управления. Для обеспечения транспортного сообщения городские власти увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М и № 118 между станциями «Лесная», «Дарница» и «Дворец спорта».

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждена наземная станция метро «Черниговская» и пути, есть пострадавшие.

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российского нападения в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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