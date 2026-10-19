В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики



Во время патрулирования территории Святошинского района оперативники территориального управления полиции заметили двух прохожих, которые вели себя подозрительно. В результате, при досмотре у местного жителя обнаружили 10 свертков с белым порошкообразным веществом, а у его товарища – еще 92 свертка.

Наркодилеры распределили между собой обязанности. Один из подозреваемых прятал наркотики в заранее определённых местах, другой — фотографировал тайники и отправлял покупателям информацию об их расположении.

Во время беседы с правоохранителями сообщники указали места, где уже успели сделать «закладки», оттуда было изъято ещё 4 свертка. Всего сотрудники полиции изъяли у молодоёжей 106 свертков с амфетамином.