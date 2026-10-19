В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики
В Киеве двум молодым мужчинам предъявлено подозрение: они превратили прогулки по району в распространение «закладок» с психотропными веществами с целью незаконного заработка.
Один из молодых людей раскладывал наркотики в тайниках, а его сообщник фотографировал их и отправлял покупателям координаты. Полицейские изъяли у подозреваемых 106 свертков с амфетамином. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.
Во время патрулирования территории Святошинского района оперативники территориального управления полиции заметили двух прохожих, которые вели себя подозрительно. В результате, при досмотре у местного жителя обнаружили 10 свертков с белым порошкообразным веществом, а у его товарища – еще 92 свертка.
Наркодилеры распределили между собой обязанности. Один из подозреваемых прятал наркотики в заранее определённых местах, другой — фотографировал тайники и отправлял покупателям информацию об их расположении.
Во время беседы с правоохранителями сообщники указали места, где уже успели сделать «закладки», оттуда было изъято ещё 4 свертка. Всего сотрудники полиции изъяли у молодоёжей 106 свертков с амфетамином.
Обоих молодых людей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а изъятые вещества направили на экспертизу.
Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.
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