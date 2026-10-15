В Киеве предлагают защитить дома с помощью антидроновых сеток за счет бюджетных средств

В Киеве зарегистрировали петицию с призывом защитить жилые дома от российских дронов с помощью антидроновых сеток и других инженерных сооружений.

Автор предлагает сначала провести испытания и пилотную установку сеток с участием специалистов, а в случае подтверждения эффективности — постепенно расширять программу.

Финансирование предлагается обеспечить за счет перераспределения средств из проектов благоустройства, которые можно отложить. Среди них — обустройство пешеходных зон на Крещатике и изменение организации движения на Бессарабской площади.

Также автор призывает не перекладывать расходы на жителей и публиковать сметы и сроки реализации программы. Антидроновые сетки должны быть дополнительным средством защиты, а не заменой ПВО и укрытий.

Для рассмотрения петиция должна набрать 6 тысяч голосов в течение двух месяцев.

Источник: КГГА — электронная петиция №14569.

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