Видео: в Киеве полицейский толкнул велосипедиста дубинкой под машину

В Голосеевском районе Киева произошла стычка между полицейским и велосипедистом во время совместного оповещения граждан сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ТЦК.

Инцидент произошел 15 октября на улице Короленковской. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как полицейский подает велосипедисту сигнал остановиться.

Когда мужчина продолжил движение, правоохранитель попытался остановить его дубинкой, после чего велосипедист потерял равновесие и упал.

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В полиции заявили, что мужчине не потребовалась медицинская помощь и после проверки он продолжил движение. По факту происшествия назначена служебная проверка, в ходе которой будут оценены действия правоохранителя.

Источник: Полиция Киева

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