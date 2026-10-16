В Киеве предлагают переименовать Московские ворота Киево-Печерской лавры

В Киеве зарегистрировали петицию с требованием изменить название Московских ворот XVIII века, расположенных на территории Киево-Печерской лавры. Авторы инициативы предлагают пересмотреть историческое название памятника.

Автор петиции Константин Досичев призывает Департамент охраны культурного наследия КГГА подготовить представление в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Речь идет о внесении Московских ворот XVIII века, расположенных на улице Ивана Мазепы (Лаврской), 23, в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это, по замыслу автора, должно стать частью процедуры подготовки правительственного акта о переименовании сооружения.

В петиции ссылаются на закон № 3005-IX от 27 июля 2023 года «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

На момент публикации петиция собрала более 350 подписей из необходимых 6000. До завершения сбора подписей оставалось 51 день.

Чтобы Киевский городской совет рассмотрел электронную петицию, она должна набрать установленное количество голосов в установленный срок.

Источник: КГГА

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