В Киевской области ухудшилось качество воздуха в трёх городах

Временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в Белой Церкви, Вишневом и Броварах. По данным ОВА, основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль. В настоящее время ее уровень оценивается как умеренный, а показатели уже демонстрируют тенденцию к снижению.

В администрации отметили, что мониторинг атмосферного воздуха продолжается. Специалисты следят за изменениями показателей, чтобы оценить, как быстро ситуация вернётся к норме.

Как загрязнённый воздух может влиять на здоровье

Мелкодисперсная пыль содержит очень мелкие частицы, которые могут попадать в дыхательные пути. При длительном воздействии она способна вызывать дискомфорт при дыхании. Особенно чувствительными к загрязнению могут быть дети, пожилые люди и те, кто реагирует на раздражители в воздухе. До улучшения ситуации специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

держать окна закрытыми, чтобы уменьшить попадание пыли в дом;

не проводить много времени на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

если дома есть очиститель воздуха, включить его на максимальный режим.

Такие меры помогут уменьшить контакт с загрязнённым воздухом, пока его качество не улучшится.

Какова ситуация в других населенных пунктах области

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Общее состояние воздуха в области оценивается как удовлетворительное. Уровень гамма-излучения также соответствует естественному фону.

В Киевской ОВА подчеркнули, что продолжают следить за состоянием атмосферного воздуха. Если показатели изменятся, информацию о ситуации в области могут обновить. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

По состоянию на утро 16 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, а общий индекс качества атмосферного воздуха составляет 12 AQI. В то же время показатели могут отличаться в зависимости от района столицы и меняться в течение дня.

По состоянию на утро 15 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы, хотя показатели в разных районах столицы различаются. Узнайте, где воздух самый чистый и как проверять его качество в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.