На Київщині погіршилася якість повітря у трьох містах

Тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у Білій Церкві, Вишневому та Броварах. За даними ОВА, основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил. Наразі його рівень оцінюють як помірний, а показники вже мають тенденцію до зниження.

В адміністрації зазначили, що моніторинг атмосферного повітря триває. Фахівці стежать за змінами показників, щоб оцінити, як швидко ситуація повернеться до норми.

Як забруднене повітря може впливати на здоров’я

Дрібнодисперсний пил містить дуже маленькі частинки, які можуть потрапляти в дихальні шляхи. За тривалого впливу він здатен викликати дискомфорт під час дихання. Особливо чутливими до забруднення можуть бути діти, люди старшого віку та ті, хто реагує на подразники в повітрі. До покращення ситуації фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

тримати вікна зачиненими, щоб зменшити потрапляння пилу до оселі;

не проводити багато часу на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

якщо вдома є очищувач повітря, увімкнути його на максимальний режим.

Такі заходи допоможуть зменшити контакт із забрудненим повітрям, поки його якість не покращиться.

Яка ситуація в інших населених пунктах області

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили. Загальний стан повітря в області оцінюють як задовільний. Рівень гамма-випромінювання також відповідає природному фону.

У Київській ОВА наголосили, що продовжують стежити за станом атмосферного повітря. Якщо показники зміняться, інформацію про ситуацію в області можуть оновити. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Станом на ранок 16 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, а загальний індекс якості атмосферного повітря становить 12 AQI. Водночас показники можуть відрізнятися залежно від району столиці та змінюватися протягом дня.

Станом на ранок 15 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери, хоча показники в різних районах столиці відрізняються. Дізнайтеся, де повітря найчистіше та як перевіряти його якість у режимі реального часу за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.