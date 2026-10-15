Якість повітря в Києві 15 жовтня: де найчистіше повітря

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Станом на ранок 15 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери, хоча показники в різних районах столиці відрізняються. Дізнайтеся, де повітря найчистіше та як перевіряти його якість у режимі реального часу за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Дані онлайн-моніторингу свідчать, що загальний індекс якості атмосферного повітря в Києві станом на 08:00 15 жовтня становить 43 AQI, що відповідає доброму рівню. За таких показників забруднення має мінімальний вплив на здоров’я людей.

Водночас ситуація може відрізнятися залежно від району та змінюватися протягом дня. Крім того, дані на картах різних сервісів іноді не збігаються, оскільки вони використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки інформації.

Тому під час оцінювання стану повітря варто враховувати загальну динаміку забруднення та показники найближчих станцій, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та його окремих районах. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій, частина яких передає інформацію в режимі реального часу.

Станом на 08:00 15 жовтня найнижчий індекс забруднення зафіксували в Оболонському районі — 31 AQI. Водночас найвищі серед наведених показників, які також відповідають доброму рівню якості повітря, спостерігалися в таких районах:

Оболонський район — 31 AQI;

Подільський район — 55 AQI;

Святошинський район — 60 AQI.

Показники можуть змінюватися залежно від погодних умов, інтенсивності руху транспорту та інших чинників.

Для моніторингу стану атмосфери в столиці можна скористатися кількома сервісами.

SaveEcoBot дає змогу переглядати дані станцій моніторингу на інтерактивній карті та порівнювати показники в різних районах Києва.

Aqicn відображає індекс якості повітря в режимі реального часу й дозволяє переглядати інформацію з окремих станцій. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

ЛУН Місто AIR відстежує концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість повітря. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Що вищий показник AQI, то сильніше забруднене повітря. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні дані, особливо якщо показники у вашому районі погіршуються.

Якщо рівень забруднення підвищився, варто вжити простих заходів, щоб зменшити вплив шкідливих частинок на організм:

Обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Зачинити вікна й двері , щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до оселі.

Уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці , оскільки під час активності людина вдихає більше повітря.

За наявності очищувача повітря використовувати його відповідно до рекомендацій виробника.

Провітрювати приміщення тоді, коли показники якості повітря покращаться.

Особливу увагу на стан повітря варто звертати людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за актуальними показниками та власним самопочуттям.

Отже, вранці 15 жовтня якість повітря в Києві залишається доброю, а найнижчий показник забруднення серед наведених районів зафіксовано в Оболонському районі. Щоб своєчасно реагувати на можливі зміни, варто регулярно перевіряти дані онлайн-моніторингу.

Станом на ранок 14 жовтня 2026 року в Києві зберігався добрий рівень якості повітря. За даними SaveEcoBot, загальний індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 28 AQI. Водночас показники в окремих районах відрізняються.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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