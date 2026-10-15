Качество воздуха в Киеве 15 октября: где самый чистый воздух
По состоянию на утро 15 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы, хотя показатели в разных районах столицы различаются. Узнайте, где воздух самый чистый и как проверять его качество в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.
Данные онлайн-мониторинга показывают, что общий индекс качества атмосферного воздуха в Киеве по состоянию на 08:00 15 октября составляет 43 AQI, что соответствует хорошему уровню. При таких показателях загрязнение оказывает минимальное влияние на здоровье людей.
В то же время ситуация может различаться в зависимости от района и меняться в течение дня. Кроме того, данные на картах различных сервисов иногда не совпадают, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки информации.
Поэтому при оценке состояния воздуха следует учитывать общую динамику загрязнения и показатели ближайших станций, а не ориентироваться только на одно значение.
Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и его отдельных районах. Сервис использует данные сети онлайн-станций, часть которых передает информацию в режиме реального времени.
По состоянию на 08:00 15 октября самый низкий индекс загрязнения зафиксировали в Оболонском районе — 31 AQI. В то же время самые высокие из приведенных показателей, которые также соответствуют хорошему уровню качества воздуха, наблюдались в следующих районах:
- Оболонский район — 31 AQI;
- Подольский район — 55 AQI;
- Святошинский район — 60 AQI.
Показатели могут меняться в зависимости от погодных условий, интенсивности дорожного движения и других факторов.
Для мониторинга состояния атмосферы в столице можно воспользоваться несколькими сервисами.
SaveEcoBot позволяет просматривать данные станций мониторинга на интерактивной карте и сравнивать показатели в разных районах Киева.
Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать информацию с отдельных станций. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.
ЛУН «Город AIR» отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.
Чем выше показатель AQI, тем сильнее загрязнено воздух. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные, особенно если показатели в вашем районе ухудшаются.
Если уровень загрязнения повысился, следует принять простые меры, чтобы уменьшить воздействие вредных частиц на организм:
- Ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.
- Закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом.
- Избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больше воздуха.
- При наличии очистителя воздуха использовать его в соответствии с рекомендациями производителя.
- Проветривать помещение, когда показатели качества воздуха улучшатся.
Особое внимание на состояние воздуха следует обращать людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за актуальными показателями и собственным самочувствием.
Итак, утром 15 октября качество воздуха в Киеве остается хорошим, а самый низкий показатель загрязнения среди перечисленных районов зафиксирован в Оболонском районе. Чтобы своевременно реагировать на возможные изменения, стоит регулярно проверять данные онлайн-мониторинга.
По состоянию на утро 14 октября 2026 года в Киеве сохранялся хороший уровень качества воздуха. По данным SaveEcoBot, общий индекс качества атмосферного воздуха в столице составляет 28 AQI. В то же время показатели в отдельных районах различаются.
Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Также жителей Киева предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.