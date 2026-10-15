В Киеве снова отключают воду и свет после российской атаки

После очередной атаки российских террористов на Киев вечером 15 октября в городе снова начали пропадать водоснабжение. Также начались аварийные отключения электричества в Голосеевском, Соломенском, Печерском и Шевченковском районах.





Также сообщается, что в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева снизилось давление воды из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.

Об этом сообщил мэр города Кличко. Специалисты переключают питание на водопроводных станциях.

Напомним, что в Шевченковском районе Киева обломки российского беспилотника упали во двор частного дома. После этого в доме загорелся первый этаж.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожары, возникшие в Святошинском районе столицы в результате очередной российской атаки днем 15 октября 2026 года.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

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