16 октября в Киеве начался отопительный сезон, но есть один нюанс
В четверг, 16 октября, в Киеве начался отопительный сезон. При этом тепло пока не поступит во все дома столицы, поэтому часть жителей останется без отопления.
«С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, — для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах)», — сообщил Кличко.
По его словам, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был серьезно поврежден энергообъект.
В настоящее время там ведутся восстановительные работы.
Подключение учреждений социальной сферы к отоплению будет осуществляться по индивидуальным заявкам их руководителей.
Об этом сообщается со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
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