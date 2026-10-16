16 октября в Киеве начался отопительный сезон, но есть один нюанс

В четверг, 16 октября, в Киеве начался отопительный сезон. При этом тепло пока не поступит во все дома столицы, поэтому часть жителей останется без отопления.

«С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов мы начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, — для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах)», — сообщил Кличко.

По его словам, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был серьезно поврежден энергообъект.

В настоящее время там ведутся восстановительные работы.

Подключение учреждений социальной сферы к отоплению будет осуществляться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Об этом сообщается со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

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