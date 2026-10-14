У Дрогобичі підготовка до опалювального сезону опинилась під загрозою через блокування платежів

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У Дрогобицькій громаді Львівської області сума непроплачених видатків місцевого бюджету через блокування казначейських платежів сягнула 40,7 млн грн. Затримки з фінансуванням можуть позначитися на роботі комунальних підприємств, виплаті зарплат працівникам і підготовці міста до опалювального сезону.

За інформацією міської ради, з 1 жовтня сума непроведених платежів за незахищеними статтями видатків перевищила 28 млн грн. До 12 жовтня вона збільшилася ще на 12,6 млн грн і загалом досягла 40,7 млн грн.

Серед заблокованих видатків — кошти на такі потреби громади:

15 млн 369,8 тис. грн — виплата заробітної плати працівникам;

5,9 млн грн — капітальний ремонт;

1,7 млн грн — придбання обладнання;

102 тис. грн — витрати на відрядження;

інші потреби громади.

У міській раді наголошують, що затримки з проведенням платежів можуть створити додаткові труднощі для комунальних підприємств і ускладнити виконання запланованих робіт.

Проблема з блокуванням або відтермінуванням казначейських платежів стосується не лише Дрогобича, а й інших міст України.

За оцінкою міської ради, затримки фінансування можуть ускладнити підготовку до опалювального сезону та створити ризики для стабільної роботи комунальних підприємств. Крім того, через несвоєчасні розрахунки місту можуть нарахувати штрафи та пеню.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма разом з очільниками інших громад, зокрема в межах діяльності Асоціації міст України, закликав Кабінет Міністрів і народних депутатів невідкладно врегулювати ситуацію.

«Громади не просять додаткових коштів — вони просять можливості користуватися власними ресурсами, які вже є в місцевих бюджетах. Бо за кожним непроплаченим рахунком стоять конкретні потреби людей: підготовка до опалювального сезону, робота комунальних підприємств, надання послуг мешканцям.

Тривалі затримки платежів створюють проблеми там, де громади мають фінансову можливість виконувати свої зобов’язання. Закликаємо відповідальні державні органи невідкладно відреагувати й забезпечити своєчасне проведення казначейських платежів», — йдеться у зверненні Тараса Кучми.

Проблема з проведенням казначейських платежів виникла не лише в Дрогобицькій громаді. Про затримки також повідомляли у Львові та Івано-Франківську, а Асоціація міст України звернулася до уряду з вимогою врегулювати ситуацію.

За заявою Асоціації міст України, затримки стосуються не тільки виплати зарплат працівникам комунальних підприємств. Громади також повідомляють про обмеження можливості купувати пальне для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після російських обстрілів.

Крім того, затримується оплата робіт і обладнання для медичних, освітніх та соціальних закладів, а також витрат, пов’язаних із підготовкою до опалювального сезону й виконанням планів стійкості.

На тлі проблем із казначейськими платежами міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від своєї зарплати через затримки виплат комунальникам.

Згодом виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод також повідомив про відмову від заробітної плати, підтримавши позицію мера Львова.

У Дрогобицькій громаді закликають державні органи якнайшвидше розблокувати платежі, щоб місцеві бюджети могли виконувати фінансові зобов’язання, забезпечувати роботу комунальних служб і продовжувати підготовку до зими.

Про це в середу, 14 жовтня, повідомила пресслужба Дрогобицької міської ради.

Єдиної дати початку опалювального сезону в Україні немає. Рішення про запуск теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температури, технічного стану мереж та безпекової ситуації.

Україна входить в опалювальний сезон підготовленішою, ніж торік, заявив прем’єр-міністр. Водночас він наголосив, що зима легкою не буде, попри додаткові генеруючі потужності, резервне живлення та посилений захист інфраструктури.

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