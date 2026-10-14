В Дрогобыче подготовка к отопительному сезону оказалась под угрозой из-за блокировки платежей

В Дрогобычской общине Львовской области сумма неоплаченных расходов местного бюджета из-за блокировки казначейских платежей достигла 40,7 млн грн. Задержки с финансированием могут сказаться на работе коммунальных предприятий, выплате зарплат работникам и подготовке города к отопительному сезону.

По информации городского совета, с 1 октября сумма невыполненных платежей по незащищенным статьям расходов превысила 28 млн грн. К 12 октября она увеличилась еще на 12,6 млн грн и в целом достигла 40,7 млн грн.

Среди заблокированных расходов — средства на следующие нужды общины:

15 млн 369,8 тыс. грн — выплата заработной платы работникам;

5,9 млн грн — капитальный ремонт;

1,7 млн грн — приобретение оборудования;

102 тыс. грн — командировочные расходы;

прочие нужды общины.

В городском совете отмечают, что задержки с проведением платежей могут создать дополнительные трудности для коммунальных предприятий и затруднить выполнение запланированных работ.

Проблема с блокировкой или отсрочкой казначейских платежей касается не только Дрогобыча, но и других городов Украины.

По оценке городского совета, задержки финансирования могут затруднить подготовку к отопительному сезону и создать риски для стабильной работы коммунальных предприятий. Кроме того, из-за несвоевременных расчетов городу могут начислить штрафы и пеню.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма вместе с руководителями других общин, в частности в рамках деятельности Ассоциации городов Украины, призвал Кабинет Министров и народных депутатов безотлагательно урегулировать ситуацию.

«Общины не просят дополнительных средств — они просят возможности пользоваться собственными ресурсами, которые уже есть в местных бюджетах. Ведь за каждым неоплаченным счетом стоят конкретные нужды людей: подготовка к отопительному сезону, работа коммунальных предприятий, предоставление услуг жителям.

Длительные задержки платежей создают проблемы там, где общины имеют финансовую возможность выполнять свои обязательства. Призываем ответственные государственные органы незамедлительно отреагировать и обеспечить своевременное проведение казначейских платежей», — говорится в обращении Тараса Кучмы.

Проблема с проведением казначейских платежей возникла не только в Дрогобычской общине. О задержках также сообщали во Львове и Ивано-Франковске, а Ассоциация городов Украины обратилась к правительству с требованием урегулировать ситуацию.

По заявлению Ассоциации городов Украины, задержки касаются не только выплаты зарплат работникам коммунальных предприятий. Громады также сообщают об ограничении возможности закупать топливо для автомобилей, которые выезжают оказывать медицинскую помощь или расчищать завалы после российских обстрелов.

Кроме того, задерживается оплата работ и оборудования для медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также расходов, связанных с подготовкой к отопительному сезону и выполнением планов устойчивого развития.

На фоне проблем с казначейскими платежами мэр Львова Андрей Садовый заявил, что отказывается от своей зарплаты из-за задержек выплат коммунальщикам.

Впоследствии исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод также сообщил об отказе от заработной платы, поддержав позицию мэра Львова.

В Дрогобычской общине призывают государственные органы как можно скорее разблокировать платежи, чтобы местные бюджеты могли выполнять финансовые обязательства, обеспечивать работу коммунальных служб и продолжать подготовку к зиме.

Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба Дрогобычского городского совета.

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