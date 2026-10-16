Бывшая жена Максима Нелипы тронула всех своими воспоминаниями о нём

15 октября Максиму Нелипе исполнилось бы 50 лет. Бывшая жена актёра, телеведущего и военнослужащего Тамара Нелипа посвятила ему трогательный пост в Instagram, в котором поделилась тёплыми словами и архивным фото. Она призналась, что семье очень не хватает Максима, который погиб на фронте в мае 2025 года.

В день, когда Максиму Нелипе должно было бы исполниться 50 лет, его бывшая жена Тамара вспомнила о нём в соцсетях. Она опубликовала архивную фотографию и написала, каким он навсегда останется в памяти родных. «Максик, сегодня тебе должно было исполниться 50 лет…! Ты навсегда останешься для нас самым светлым, самым веселым, самым умным, самым талантливым и самым добрым! Хочется верить, что тебе там хорошо и уже не так больно… Наши с тобой дети — это продолжение тебя! Нам тебя очень не хватает…», — написала Тамара 15 октября.

В посте она обратилась к Максиму по-домашнему — «Максику» — и вспомнила черты, за которые его любили близкие. Отдельно Тамара написала об их детях, которые, по её словам, остаются продолжением отца. Под публикацией пользователи сети выразили соболезнования семье и поделились словами памяти о погибшем защитнике. «Светлая память Максиму! В его день рождения почему-то именно вам хочется пожелать долгих и счастливых лет», — написала одна из пользовательниц.

Другая комментаторша вспомнила Нелипу как публичную личность и военного, вставшего на защиту Украины. «Нет слов, чтобы описать боль, когда уходят близкие люди. Что-то не сказано, что-то не сделано, что-то не дописано… Я знала Максима как публичную личность и мужественного мужчину, который пошёл защищать страну. Он есть и останется в памяти Героем!» — говорится в комментарии.

Другие пользователи также оставили краткие слова поддержки: «Помним… очень светлый человек» и «Светлая память такому мужественному и талантливому мужчине! Слава и вечная память!».

Чем запомнился Максим Нелипа

До полномасштабного вторжения Максим Нелипа был известным актером и телеведущим. Пик его популярности пришелся на середину 2000-х годов. Он вел телевизионные шоу «Проиграй миллион» и «Подъем». В 2007 году принял участие в проекте «Танцы со звездами», где выступал в паре с танцовщицей Еленой Шоптенко. В 2017 году Нелипа присоединился к команде «Дизель-шоу».

Зрители запомнили его за чувство юмора, энергичность и работу на телевидении. Впоследствии его жизнь изменилась: после начала полномасштабного российского вторжения он решил присоединиться к защите Украины.

Максим Нелипа погиб во время боевого задания

После начала большой войны Нелипа добровольцем вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. 12 мая 2025 года Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания. Накануне его назначили командиром роты.

Его гибель стала утратой не только для семьи, но и для людей, которые знали его по телевизионным проектам и следили за его военной службой. В день, когда Максиму могло бы исполниться 50 лет, Тамара Нелипа поделилась личными воспоминаниями о бывшем муже. Её пост напомнил о пути телеведущего, который после начала полномасштабной войны встал на защиту страны и погиб на фронте.

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