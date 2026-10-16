Жителя Николаева приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство матери

По публичному обвинению прокуроров Окружной прокуратуры города Николаева суд признал 42-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве матери по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Прокуроры доказали, что в мае 2019 года мужчина проживал вместе с матерью. Между ними возникла ссора, во время которой он из-за личной неприязни решил убить женщину.

Находясь вместе с матерью на балконе квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома, мужчина обеими руками вытолкнул ее вниз. В результате падения с высоты женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Собранные в ходе досудебного расследования доказательства в совокупности подтвердили вину обвиняемого.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура. В Прикарпатье 18-летнюю мать приговорили к семи годам за убийство младенца. В Кировоградской области мужчину приговорили к 15 годам за изнасилование 13-летней девочки. Напомним, в Винницкой области будут судить жителя Хмельницкого района, которого обвиняют в систематическом изнасиловании своей 14-летней падчерицы. В Киеве пьяный мужчина напал на подростков. В Хмельницкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате нападения один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

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