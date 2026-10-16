Жителя Николаева приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство матери
По публичному обвинению прокуроров Окружной прокуратуры города Николаева суд признал 42-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве матери по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.
Прокуроры доказали, что в мае 2019 года мужчина проживал вместе с матерью. Между ними возникла ссора, во время которой он из-за личной неприязни решил убить женщину.
Находясь вместе с матерью на балконе квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома, мужчина обеими руками вытолкнул ее вниз. В результате падения с высоты женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.
Собранные в ходе досудебного расследования доказательства в совокупности подтвердили вину обвиняемого.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
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