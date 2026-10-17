Украинская бронетехника и немецкая компания MBDA готовят совместные оборонные разработки

Украинская компания «Украинская бронетехника» работает над совместными продуктами с немецким оборонным концерном MBDA, запуск которых запланирован на ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Бельбас во время встречи делегаций оборонно-промышленных комплексов Украины и Германии.

«Мы работаем с компанией MBDA и планируем запуск совместных продуктов с ними в ближайшее время», — сказал Бельбас.

По его словам, сотрудничество с немецкими партнерами является частью развития совместных оборонных проектов между Украиной и Германией.

В июне 2026 года «Украинская бронетехника» и MBDA подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В качестве первоначальных направлений сотрудничества определили разработку средств поражения на большой дальности и систем противодействия беспилотникам. Стороны также рассматривают совместные производственные проекты и перспективу создания совместного предприятия.

В феврале 2024 года MBDA Deutschland также заключила соглашение о сотрудничестве с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпром». Оно предусматривало изучение возможностей совместных исследований, разработок, производства и инвестиций в системы противовоздушной обороны, в частности средства противодействия беспилотникам.

Источник: Главком

Напомним, Пашинский прогнозирует рост объема оборонных проектов Украины с Германией до 3 млрд евро.

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