В Украине объявлен желтый уровень опасности

В четырёх областях Украины объявлен жёлтый уровень опасности из-за густого тумана. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости.

«В ближайший час и в первой половине дня 17 октября туман охватит г. Киев, а ночью и утром 18 октября — Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области», — предупреждают спасатели.

По их словам, в указанный период времени видимость составит 200–500 метров.

В ГСЧС Украины заявили, что объявлен I уровень опасности, желтый.

На этом фоне сотрудники чрезвычайных служб также напомнили, что ухудшение видимости может затруднить движение транспорта.

«Призываем водителей выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и включать противотуманные фары, а пешеходов — обязательно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на переходах. Берегите себя и учитывайте погодные условия», — подытожили спасатели.

Источник: ГСЧС

В Украине 17 октября прогнозируются дожди, туман и похолодание.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины.

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