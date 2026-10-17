Видео: В Ровно спасли травмированного мужчину, который упал в трёхметровый лифтовой шахту
В Ровно спасатели совместно с медиками извлекли пострадавшего мужчину из лифтовой шахты, где он находился на глубине около трёх метров.
Сообщение о происшествии на улице Василия Червония в Ровно поступило в Службу спасения.
Мужчина 1993 года рождения упал в лифтовую шахту и получил травмы. Из-за сложности доступа медицинские работники не могли самостоятельно его эвакуировать и обратились за помощью в ГСЧС.
Специалисты 25-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место и извлекли пострадавшего из шахты. После этого травмированного мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.
Источник: ГСЧС
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