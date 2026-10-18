Пограничники назвали пункты пропуска с самыми длинными очередями

По данным Государственной пограничной службы Украины, пассажиропоток через западную границу за неделю с 10 по 16 октября снизился на 3% и составил 509 тысяч человек. Несмотря на очередную волну массированных российских обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры, количество въездов в Украину превысило количество выездов на 7 тысяч человек.

В то же время в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдаются значительные очереди легковых автомобилей и автобусов, что вызвано вынужденными остановками работы КПП во время воздушных тревог. Наибольшее скопление транспорта на выезде зафиксировано в пунктах пропуска «Шегини», «Устилуг», «Грушев» и «Краковец». На других участках границы ситуация остается относительно спокойной, а на границе с Румынией очередей полностью нет.

Источник: ГПСУ.

В связи с традиционным ростом пассажиропотока перед выходными на украинско-польской границе в пределах Львовской области зафиксировано скопление транспортных средств на выезде из Украины. Гражданам рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

На пункте пропуска «Ягодин» задержали двух водителей международного автобуса, которые пытались дать пограничнику взятку в размере 10 тысяч долларов.

Специализированные прокуратуры в сфере обороны Западного региона во Львовской, Волынской и Закарпатской областях раскрыли пять схем незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

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