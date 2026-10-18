Зеленский подтвердил ограничение работы Starlink по распоряжению правительства США

В программе «Meet the Press» на телеканале NBC президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американское правительство направило сигнал об ограничении функционала систем Starlink и Starshield для Украины, после чего компания SpaceX технически внедрила эти ограничения.

По словам главы государства, ему неизвестно, от кого именно в администрации США поступило это распоряжение, однако полноценная работа спутниковой связи до сих пор не восстановлена. В настоящее время скорость передачи данных остается ограниченной на уровне до 161 км/ч.

Источник: NBC Meet the Press.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

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