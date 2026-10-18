Зеленський підтвердив обмеження роботи Starlink за наказом уряду США

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У програмі Meet the Press на телеканалі NBC Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський уряд надіслав сигнал щодо обмеження функціонала систем Starlink та Starshield для України, після чого компанія SpaceX технічно реалізувала ці ліміти.

За словами Глави держави, йому невідомо, від кого саме в адміністрації США надійшло це розпорядження, однак повноцінну роботу супутникового зв'язку досі не відновлено. Наразі швидкість передачі даних залишається обмеженою на рівні до 161 км/год.

Джерело: NBC Meet the Press.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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