«Укрэнерго» ввело графики отключений на 19 октября

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о вынужденном применении мер по ограничению потребления электроэнергии в нескольких областях Украины в понедельник, 19 октября.

Меры будут действовать с 06:00 до 23:59 и будут включать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений в объеме от 1 до 2 очередей для всех остальных категорий потребителей.

Главной причиной введения вынужденных отключений стали тяжелые последствия массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Энергетики призывают граждан следить за обновлениями на официальных ресурсах местных операторов систем распределения и потреблять электроэнергию максимально экономно в часы её наличия.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

18 октября в Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по распоряжению «Укрэнерго», сообщили в ДТЭК. Во время таких отключений обычные графики не действуют.

Вечером 17 октября в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения действуют на части территории Киевской области.

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