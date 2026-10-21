В Одессе водитель ранил ножом военнослужащего ТЦК и пытался сбить его автомобилем

В Одессе водитель напал на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ранив его в шею предметом, похожим на нож. После этого мужчина попытался наехать на военного на автомобиле. Инцидент произошел 20 октября на блокпосту, где работала совместная группа оповещения с участием военнослужащих ТЦК и полицейских.

По информации ведомства, водитель одного из автомобилей пытался скрыться и создал аварийную ситуацию. После остановки транспортного средства правоохранители и военнослужащие начали проверять документы мужчины. Тогда выяснилось, что он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Во время установления личности водитель начал оказывать активное сопротивление и напал на военнослужащего.

«Он оказал активное сопротивление, нанес военнослужащему ранение в область шеи предметом, внешне похожим на нож, после чего предпринял попытку наезда на него транспортным средством», — сообщили в ТЦК.

Мужчину задержали на месте происшествия. Раненого военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители начали расследование. Следователи должны дать правовую квалификацию действиям задержанного и решить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

В Одесском областном ТЦК и СП подчеркнули, что насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимо и влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Об этом сообщил Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор.

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