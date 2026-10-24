Видео: После четырёх лет плена домой вернулся воин из Тернопольской области

После четырёх лет плена домой вернулся Андрей Чверенчук из села Скоморохи в Тернопольской области. Украинский военнослужащий попал в плен с тяжёлым ранением.

«Сын участвовал в тяжелых боях на Лиманском направлении. Именно там он попал в плен в сентябре 2022 года. У Андрея было сложное ранение. Он полгода пробыл в больнице», — говорит женщина.

По словам Ольги Дмитриевны, о том, как сын попал в плен, рассказывается в документальном фильме «6 рота». В нем сослуживцы рассказывают, что 25 сентября две группы по 10 человек отправились на штурм Лимана и попали в засаду. Оккупанты атаковали украинских военнослужащих. Андрей получил ранение и вместе с побратимом остался в М113. Ребята вступили в бой. Впоследствии они получили приказ отступить в лес, чтобы артиллеристы могли провести обстрел. Андрей и его сослуживец по позывному «Знахарь», которые были ранены, попали в плен.

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Андрей Чверенчук по образованию химик, кандидат технических наук. Когда началось полномасштабное вторжение, он жил и работал в Киеве. Встал на защиту Украины весной 2022 года. Служил в составе 66-й ОМБ им. князя Мстислава Храброго.

«В течение четырёх лет, пока Андрей находился в плену, мы писали ему много писем. Надеялись, что они станут поддержкой для сына. К счастью, одно письмо он всё-таки получил. Впоследствии через ребят, которые освободились из плена, он передавал нам благодарность за то, что мы ему написали. Также знаем, что сначала Андрея содержали в Свердловской колонии, затем в Новосибирске, потом перевели в Камышино, где было тяжелее всего», — рассказывает мать воина.

Она призналась, что ей сложно описать эмоции, которые она испытала, услышав в трубке голос сына: «Я до сих пор в эйфории, до конца не могу осознать свое счастье».

По словам женщины, на протяжении четырёх лет ей помогли перенести разлуку с сыном и неопределённость молитва и вера в Бога.

Об этом корреспонденту «Укринформа» рассказала мать военнослужащего Ольга Чверенчук.

Из российского плена вернулся морпех из Николаевской области Евгений Уйманов.

Долгожданный обмен: Украина вернула из российского плена 270 украинцев.

Напомним, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 270 на 270.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию еще семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжелыми заболеваниями, а также молодая женщина и ее ребенок.

До этого в Украину по результатам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

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