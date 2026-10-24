Film: Po czterech latach niewoli do domu powrócił żołnierz z regionu Ternopila

Po czterech latach niewoli do domu powrócił Andrij Cwerenczuk ze wsi Skomoruchy w obwodzie tarnopolskim. Ukraiński żołnierz trafił do niewoli z ciężką raną.

„Syn brał udział w ciężkich walkach na kierunku Liman. To właśnie tam we wrześniu 2022 roku trafił do niewoli. Andrij odniósł poważne rany. Przez pół roku przebywał w szpitalu” – opowiada kobieta.

Według Olgi Dmytrivny o tym, jak syn trafił do niewoli, opowiada film dokumentalny „6 kompania”. W filmie tym koledzy z oddziału opowiadają, że 25 września dwie grupy po 10 osób wyruszyły na szturm na Liman i wpadły w zasadzkę. Okupanci zaatakowali ukraińskich żołnierzy. Andrij został ranny i wraz z kolegą pozostał w pojazdzie M113. Chłopcy rozpoczęli walkę. Następnie otrzymali rozkaz wycofania się do lasu, aby artylerzyści mogli wykonać swoje zadanie. Andriej i jego kolega o pseudonimie „Znachar”, którzy byli ranni, zostali wzięci do niewoli.

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Andrij Cwerenczuk z wykształcenia jest chemikiem, kandydatem nauk technicznych. Kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, mieszkał i pracował w Kijowie. Wiosną 2022 roku stanął w obronie Ukrainy. Służył w składzie 66. OMB im. Księcia Mstysława Chrobrego.

„Przez cztery lata, kiedy Andrij przebywał w niewoli, pisaliśmy do niego wiele listów. Mieliśmy nadzieję, że będą one dla syna źródłem wsparcia. Na szczęście jeden list do niego dotarł. Później, za pośrednictwem chłopaków, którzy wyszli z niewoli, przekazał nam podziękowania za to, że do niego pisaliśmy. Wiemy również, że początkowo Andrija przetrzymywano w kolonii w Swerdłowsku, potem w Nowosybirsku, a następnie przeniesiono go do Kamyszyna, gdzie było najtrudniej” – opowiada matka żołnierza.

Przyznała, że trudno jej opisać emocje, jakie odczuła, gdy usłyszała w słuchawce głos syna: „Wciąż jestem w euforii, wciąż nie do końca potrafię uświadomić sobie swoje szczęście”.

Według słów kobiety, przez cztery lata modlitwa i wiara w Boga pomogły jej przetrwać rozłąkę z synem i niepewność.

O tym opowiedziała korespondentce Ukrinformu matka żołnierza, Olga Cwerenczuk.

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