Pięć krajów Europy Północnej — Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia i Szwecja — od początku wojny na pełną skalę udzieliło Ukrainie pomocy o łącznej wartości około 50 mld dolarów.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami spraw zagranicznych Finlandii i Norwegii w Helsinkach.

Sybiga podkreślił, że Rosja nie wykazuje gotowości do zakończenia wojny, dlatego Ukraina potrzebuje dalszego wsparcia ze strony partnerów. Wezwał również do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, w szczególności do zapewnienia dodatkowych pocisków przechwytujących dla systemów Patriot, oraz do dalszego finansowania inicjatywy PURL.

Osobno strony omówiły wspólną produkcję dronów, rozwój europejskich środków przeciwdziałania rakietom balistycznym w ramach projektu FREYJA oraz wzmocnienie presji sankcyjnej na Rosję, w szczególności walkę z jej flotą cieniową.

Źródło: Ukrinform

Rząd Norwegii przyjął nowy pakiet sankcji wobec Rosji, uzgodniony z 21. pakietem ograniczeń Unii Europejskiej. Sankcje wejdą w życie 21 października 2026 r. po wprowadzeniu odpowiednich zmian w aktach prawnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju.

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Norwegia przeznaczyła dla Ukrainy nowy pakiet pomocy finansowej. Środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu do obrony przeciwlotniczej.

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