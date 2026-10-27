Пять стран Северной Европы — Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция — с начала полномасштабной войны оказали Украине помощь на общую сумму около 50 млрд долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Норвегии в Хельсинки.

Сибига подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну, поэтому Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров. Он также призвал усилить противовоздушную оборону, в частности обеспечить дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, и продолжить взносы в инициативу PURL.

Отдельно стороны обсудили совместное производство беспилотников, развитие европейских средств противодействия баллистическим ракетам в рамках проекта FREYJA и усиление санкционного давления на Россию, в частности борьбу с её теневым флотом.

Источник: Укринформ

Правительство Норвегии приняло новый пакет санкций против РФ, согласованный с 21-м пакетом ограничений Европейского Союза. Санкции вступают в силу 21 октября 2026 года после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты Министерством иностранных дел страны.

Норвегия задержала судно, связанное с российским проектом «Арктик СПГ 2»

Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Читай нас в