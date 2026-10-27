Країни Північної Європи надали Україні близько $50 млрд допомоги з 2022 року — Сибіга

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П’ять країн Північної Європи — Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія та Швеція — від початку повномасштабної війни надали Україні допомогу на загальну суму близько $50 млрд.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главами МЗС Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

Сибіга наголосив, що Росія не демонструє готовності завершити війну, тому Україна потребує подальшої підтримки партнерів. Він також закликав посилити протиповітряну оборону, зокрема забезпечити додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot, і продовжити внески до ініціативи PURL.

Окремо сторони обговорили спільне виробництво безпілотників, розвиток європейських засобів протидії балістичним ракетам у межах проєкту FREYJA та посилення санкційного тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом.

Джерело: Укрінформ

Уряд Норвегії ухвалив новий пакет санкцій проти рф, узгоджений із 21-м пакетом обмежень Європейського Союзу. Санкції набувають чинності 21 жовтня 2026 року після внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Міністерством закордонних справ країни.

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