В некоторых областях Украины 25 октября будут действовать графики отключения электричества

В воскресенье, 25 октября, в некоторых областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. В этих регионах будут действовать графики отключения света.

Как отмечают в компании, графики почасовых отключений света будут действовать для всех категорий потребителей с 07:00 до 23:59. Объем ограничений: от 1 до 2 очередей.

Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут применяться с 06:00 до 23:59.

Необходимость таких мер обусловлена последствиями массированных атак РФ на энергообъекты.

Отмечается, что из-за вражеских ударов ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах в соцсетях.

Граждан призывают экономно расходовать электроэнергию в часы, когда она подается.

Об этом «Укрэнерго» сообщило в Facebook.

В двух районах Киева введены экстренные отключения света.

Напомним, накануне «Укрэнерго» сообщило, что 24 октября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объемом от одной до двух очередей. Ограничения для бытовых потребителей и промышленности запланированы с 06:00 до 23:59. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время энергетики предупредили, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

В Харькове из-за проблем с электроснабжением возникли перебои в работе наземного электротранспорта и метрополитена. На отдельных маршрутах возможны существенные задержки.

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