W niedzielę, 25 października, w niektórych obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W regionach tych będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu.

Jak informuje przedsiębiorstwo, harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywać dla wszystkich kategorii odbiorców w godzinach od 07:00 do 23:59. Zakres ograniczeń: od 1 do 2 tur.

W przypadku przedsiębiorstw i przemysłu harmonogramy ograniczeń mocy będą obowiązywać od godz. 06:00 do 23:59.

Konieczność podjęcia takich działań wynika ze skutków masowych ataków Federacji Rosyjskiej na obiekty energetyczne.

Podkreśla się, że z powodu wrogich ataków sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Aktualne informacje, w tym harmonogramy przerw w dostawach, będą publikowane przez regionalnych operatorów systemów dystrybucji na ich oficjalnych stronach w mediach społecznościowych.

Obywatele są proszeni o oszczędne zużywanie energii elektrycznej w godzinach, w których jest ona dostarczana.

Informację tę Ukenergo opublikowało na Facebooku.

W dwóch dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej „Ukrenergo” poinformowało, że 24 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące od jednej do dwóch tur. Ograniczenia dla odbiorców indywidualnych i przemysłu są zaplanowane od godz. 06:00 do 23:59. Przyczyną są skutki masowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie przedstawiciele sektora energetycznego ostrzegli, że z powodu nowych ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom.

W Charkowie, z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej, wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu naziemnego transportu elektrycznego i metra. Na niektórych trasach możliwe są znaczne opóźnienia.

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