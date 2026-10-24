Celnicy ze Lwowa skonfiskowali niezgłoszone telefony iPhone Duo o wartości 1,4 mln hrywien

W sobotę, 24 października, na przejściu granicznym „Krakowiec” lwowscy celnicy we współpracy z żołnierzami 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykryli niezgłoszony sprzęt marki Apple o łącznej wartości 1,4 mln hrywien.

Według informacji celników 29-letni mieszkaniec obwodu lwowskiego próbował przewieźć sprzęt w bagażniku samochodu.

Jak podano w komunikacie, kontrabandę wykryto w samochodzie marki Peugeot, który jechał na Ukrainę. Kierowca – 29-letni mieszkaniec obwodu lwowskiego – próbował przewieźć na Ukrainę 11 nowych smartfonów iPhone Duo bez uiszczenia opłat celnych.

Podczas kontroli pracownicy urzędu celnego we Lwowie we współpracy ze strażą graniczną wykryli sprzęt marki Apple, który kierowca próbował przewieźć w bagażniku. Jak twierdził, sprzęt ten nabył w Niemczech i planował go sprzedać we Lwowie. Szacunkowa wartość towarów wynosi 1,4 mln hrywien.

W związku z tym pracownicy urzędu celnego sporządzili protokół o naruszeniu przepisów celnych (cz. 2 art. 471 Kodeksu Celnego Ukrainy). Wykryty sprzęt został skonfiskowany i przekazany do magazynu urzędu celnego.

Poinformowała o tym służba prasowa Urzędu Celnego we Lwowie.

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