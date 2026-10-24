利沃夫海关查获了价值140万格里夫纳的未申报iPhone Duo

10月24日星期六，在“克拉基维茨”边境检查站，利沃夫海关人员与第7卡尔帕蒂亚边防中队的军人联合查获了总价值140万格里夫纳的未申报苹果电子产品。

据海关人员称，一名29岁的利沃夫州居民试图将这些电子产品藏在汽车后备箱中走私入境。

据通报称，走私物品是在一辆驶往乌克兰的标致（Peugeot）轿车中被查获的。司机——一名29岁的利沃夫州居民——企图在未缴纳关税的情况下将11部全新的iPhone Duo智能手机走私入境。

在检查过程中，利沃夫海关工作人员与边防人员联合查获了司机试图藏匿在后备箱中的苹果电子产品。据其称，这些电子产品是在德国购买的，计划在利沃夫出售。 这些商品的估算价值约为140万格里夫纳。

针对此案，海关工作人员已就违反海关法规的行为（《海关法》第471条第2款）制作了笔录。查获的电子产品已被没收并移交至海关仓库。

此消息由利沃夫海关新闻处发布。

一名利沃夫海关工作人员因涉嫌致一名特勤中心（TCK）军人重伤致死而被宣布为嫌疑人。

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乌克兰查获了一起从捷克走私“克拉托姆”毒品的大规模案件。

某烟草企业前总经理涉嫌逃避缴纳23亿格里夫纳的消费税。

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