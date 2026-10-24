卢比内茨与俄罗斯人权专员就奥列什基的人道主义任务进行了讨论

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃举行了线上会晤。会谈中，双方讨论了此前已达成一致的奥列什基人道主义行动的具体细节。

“作为乌克兰方面的谈判小组负责人，我刚刚与俄罗斯方面的谈判小组负责人雅娜·兰特拉托娃举行了线上会晤。此次会晤旨在就奥列什基的人道主义行动进行沟通，”该声明中写道。

卢比涅茨指出：“我已向俄方通报，停火将于10月27日基辅时间3:00起生效。 俄方代表也向我通报了相同的情况，即俄方将于10月27日莫斯科时间4:00起实施停火。也就是说，时间是一致的。”

“我们还单独讨论了事先商定的其他细节，交换了信息，并确认一切均按既定的初步协议进行，双方都履行了所承担的所有义务”， - 人权专员通报道。

卢比涅茨强调，相关工作仍在进行中，并承诺今后将持续通报协议的落实进展。

卢比涅茨在Telegram上发布了这一消息。

乌克兰正与俄罗斯就从奥列什基撤离平民的最后细节进行协调——卢比涅茨。

此前，教皇曾与普京通电话，呼吁在奥列什基实现停火。

在奥列什基问题上，可以借鉴扎波罗热核电站周边地区采用的模式。

卢比涅茨解释了为何此次新的战俘交换对乌克兰而言具有历史意义。

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