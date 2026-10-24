Лубинец обсудил с российским омбудсменом гуманитарную миссию в Олешках

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

«Как руководитель переговорной группы с украинской стороны, я только что провел онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой. Цель — обсуждение гуманитарной миссии в Олешках», — говорится в сообщении.

Лубинец отметил: «Сообщил российской стороне, что прекращение огня начнётся 27 октября в 3:00 по киевскому времени. Российский уполномоченный со своей стороны сообщил мне о том же самом, что с российской стороны режим тишины вступает в силу с 27 октября в 4:00 по московскому времени. То есть время совпадает».

«Отдельно обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что все происходит в соответствии с наработанным предварительным соглашением и обе стороны выполняют все обязательства, которые взяли на себя», — сообщил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что работа продолжается, и пообещал в дальнейшем информировать о ходе выполнения договоренностей.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

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