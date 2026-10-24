Львовские таможенники изъяли незадекларированные iPhone Duo на сумму 1,4 млн грн

В субботу, 24 октября, в пункте пропуска «Краковец» львовские таможенники совместно с военнослужащими 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили незадекларированную технику Apple общей стоимостью 1,4 млн грн.

По данным таможенников, 29-летний житель Львовской области пытался перевезти технику в багажнике автомобиля.

Как говорится в сообщении, контрабанду обнаружили в автомобиле Peugeot, следовавшем в Украину. Водитель — 29-летний житель Львовской области — пытался перевезти в Украину 11 новых смартфонов iPhone Duo без уплаты таможенных пошлин.

Во время досмотра сотрудники Львовской таможни совместно с пограничниками обнаружили технику Apple, которую водитель пытался перевезти в багажном отделении. По его словам, технику он купил в Германии и планировал продать её во Львове. Приблизительная стоимость товаров — 1,4 млн грн.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Обнаруженная техника изъята и передана на склад таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни.

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