Нацгвардейцы доставили детям в оккупированные Олешки более 600 кг гуманитарной помощи

Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью беспилотников доставили во временно оккупированный город Олешки в Херсонской области 15 посылок с детским питанием, продуктами и игрушками. Общий вес помощи превысил 600 килограммов. Ее передали семьям с детьми, которые остаются в блокированном городе.

Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых живут жители Олешек, украинские военные продолжают доставлять им необходимые вещи. На этот раз помощь для семей с детьми доставили бойцы роты специального назначения «Болгаричи» 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. По его словам, накануне нацгвардейцы с помощью беспилотников доставили в город 15 посылок. Общий вес груза составил более 600 килограммов.

В посылках были продукты и вещи для детей. В частности, военные передали сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. «Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонской области, наши подразделения продолжают поддерживать людей», — отметил Выговский.

В Олешках остаются семьи с детьми

Олешки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области и находятся под российской оккупацией. По словам министра, город заблокирован, а его жители оказались в сложных условиях. Особенно важной остается помощь семьям, которые воспитывают детей и нуждаются в продуктах и других необходимых вещах.

Выговский обратил внимание на то, что среди детей, которые сейчас находятся в Олешках, есть те, кто родился уже после начала полномасштабного вторжения России и с самого рождения живёт в условиях войны. «Среди детей, которые сейчас находятся в блокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора. Мы поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости», — сообщил министр.

Доставка помощи с помощью беспилотников позволяет передавать грузы туда, куда в обычных условиях добраться сложно или опасно. В то же время такая работа требует слаженных действий военных, которые готовят посылки, управляют дронами и обеспечивают прикрытие.

Министр внутренних дел поблагодарил всех, кто присоединился к этой операции: тех, кто собирал помощь, управлял беспилотниками и обеспечивал безопасность во время доставки. Отдельно он отметил людей, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают помогать украинцам на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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