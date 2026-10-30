Украина обеспечила потребность в 20-мм снарядах для F-16 до конца года

Украина договорилась с партнерами о поставках 20-мм боеприпасов для истребителей F-16. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Георгия Тихого, к концу 2026 года потребности украинских военных в таких снарядах должны быть покрыты. Они нужны, в частности, для того, чтобы украинская авиация могла более эффективно сбивать российские реактивные дроны.

О договоренностях с партнерами 30 октября сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве. Он пояснил, что вопрос обеспечения 20-мм боеприпасами удалось решить благодаря совместной работе Офиса президента, МИД, Министерства обороны и украинских военных.

По словам Тихого, Россия все чаще использует реактивные беспилотники. Для перехвата таких целей Украине приходится активнее задействовать боевую авиацию. В частности, истребители F-16 могут сбивать эти дроны с помощью 20-мм авиационной пушки, поэтому запас соответствующих боеприпасов имеет важное значение. «У нас есть запас 20-мм боеприпасов до конца года. То есть мы понимаем, что до конца года потребности Украины обеспечены», — сказал представитель МИД.

В то же время он отметил, что это не означает, что вопрос поставок можно считать решенным на длительный срок. Украинские военные и в дальнейшем будут нуждаться в таких снарядах, поэтому работа с партнерами уже ведется и на следующий год. Тихий также отдельно подчеркнул роль министра иностранных дел Андрея Сибиги. По его словам, глава МИД лично участвует в постоянных переговорах с партнерами по вопросу обеспечения Украины 20-мм боеприпасами.

Первые сообщения о новых договоренностях появились еще в начале октября. Тогда Андрей Сибига заявил, что Испания, Бельгия и Польша в ближайшее время должны передать Украине 20-мм снаряды для F-16. Их рассматривают как одно из средств противодействия российским реактивным беспилотникам. О поставках боеприпасов сообщала и Германия. 8 октября в Министерстве обороны ФРГ заявили, что страна уже передала Украине первую партию снарядов для самолетов, предназначенных для борьбы с реактивными дронами.

Потребность в таких боеприпасах остается значительной. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, осведомленных о ситуации, писало, что Украина хочет закупить десятки тысяч 20-мм снарядов для истребителей F-16. Это связано с увеличением количества российских реактивных беспилотников, которые сложнее перехватить, чем более медленные цели.

По оценке источников Bloomberg, на уничтожение одного такого беспилотника в среднем может потребоваться около 150 снарядов. А ежедневная потребность Украины, по данным агентства, может достигать примерно 10 тысяч боеприпасов. Таким образом, договоренности с партнерами должны покрыть потребность украинских военных в 20-мм снарядах до конца 2026 года. Однако обеспечение на следующий год еще требует отдельной работы и новых договоренностей. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

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