Z powodu afrykańskiego pomoru świń w Ukrainie przewiduje się niedobór wieprzowiny

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (APS) na Ukrainie prowadzi do zmniejszenia pogłowia i stwarza ryzyko niedoboru wieprzowiny w przyszłości. Już w przyszłym roku branża może stanąć w obliczu niedoboru świń i znacznego wzrostu cen.

Według prognoz ekspertów stowarzyszenia „Branża mięsna” cena żywych świń może przekroczyć 100 hrywien za kilogram.

Według szacunków stowarzyszenia w regionach, w których rozprzestrzenia się afrykański pomór świń, ceny skupu spadają z powodu nadwyżki podaży zwierząt, z których część może być zarażona. Jednocześnie utrata pogłowia stopniowo stwarza warunki do niedoboru wieprzowiny w przyszłości.

„Już za rok branża mięsna nieuchronnie zmierzy się z poważnym niedoborem żywych świń i wzrostem cen – według szacunków branży prawdopodobnie znacznie powyżej 100 hrywien za kilogram wagi żywej” – prognozuje stowarzyszenie.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego na początku września 2026 r. w Ukrainie było 4,64 mln świń – o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy spadek odnotowano w gospodarstwach prywatnych – o jedną czwartą, do 1,26 mln sztuk.

W tygodniu od 26 października do 1 listopada 2026 r. stowarzyszenie prognozuje ceny skupu świń w wadze żywej na poziomie 72–73 UAH/kg. To o około 6% więcej niż tydzień wcześniej. Jednak w regionach, w których odnotowuje się ogniska afrykańskiego pomoru świń, ceny nadal spadają.

W branży podkreśla się konieczność przyspieszenia rejestracji szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń. Według szacunków ekspertów pomogłoby to chronić działające przedsiębiorstwa hodowli świń oraz gospodarstwa, które planują wznowić produkcję w 2027 roku.

Informacje te zawarte są w cotygodniowej prognozie stowarzyszenia „Branża mięsna”, którą cytuje serwis „Agrobiznes”.

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