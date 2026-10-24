Из-за африканской чумы свиней в Украине прогнозируется дефицит свинины

Распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Украине приводит к сокращению поголовья и создает риск дефицита свинины в будущем. Уже в следующем году отрасль может столкнуться с нехваткой свиней и существенным ростом цен.

По прогнозу специалистов ассоциации «Мясная отрасль», стоимость живых свиней может превысить 100 грн за килограмм.

По оценкам ассоциации, в регионах, где распространяется африканская чума свиней, закупочные цены падают из-за избытка предложения животных, часть которых может быть инфицирована. В то же время потеря поголовья постепенно создает предпосылки для дефицита свинины в будущем.

«Мясная отрасль уже через год неизбежно столкнется с острым дефицитом живого скота и ростом цен — по оценкам отрасли, вероятно, значительно выше 100 грн/кг живого веса», — прогнозируют в ассоциации.

По данным Госстата, на начало сентября 2026 года в Украине насчитывалось 4,64 млн свиней — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократилось поголовье в хозяйствах населения – на четверть, до 1,26 млн голов.

На неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года ассоциация прогнозирует закупочные цены на свиней живым весом на уровне 72–73 грн/кг. Это примерно на 6% больше, чем неделей ранее. Однако в регионах, где фиксируются вспышки АЧС, цены продолжают снижаться.

В отрасли подчеркивают необходимость ускорить регистрацию вакцины против африканской чумы свиней. Это, по оценкам специалистов, помогло бы защитить действующие свиноводческие предприятия и хозяйства, которые планируют возобновить производство в 2027 году.

Об этом говорится в еженедельном прогнозе ассоциации «Мясная отрасль», который цитирует сайт «Агробизнес».

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