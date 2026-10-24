Основатель зоозащитной организации UAnimals и соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk Александр Тодорчук возглавил Главное управление по коммуникациям Вооруженных сил Украины.

«Это большая ответственность и непростой вызов. Благодарю Михаила Васильевича Драпатого за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы усилить это направление, ведь искренне верю в важность коммуникаций во время войны», — написал Тодорчук.

Он рассказал, что сейчас знакомится с командой и вникает в суть дела. В то же время Тодорчук призвал пользователей поделиться опытом взаимодействия с управлением, чтобы понять, что требует изменений. Новоназначенный глава ГУК ВСУ добавил, что в команду управления ищут специалистов.

Как сообщает «Детектор медиа», Александр Тодорчук родился 2 мая 1988 года в Киеве.

В 2010 году он вместе с Ярославой Гресь основал коммуникационное агентство Gres Todorchuk, которое реализовало ряд проектов, в частности: Ukraine WOW, «Музей новостей в Украине», фотопроект «Искренние», «Чернобыль. Путешествие», «Музей науки» и другие. По результатам международного рейтинга Effie Index 2023 агентство заняло третье место среди самых эффективных независимых агентств мира и возглавило два европейских рейтинга.

В 2016 году Тодорчук основал зоозащитную организацию UAnimals, которая изначально занималась противодействием эксплуатации животных в сфере развлечений, а с началом полномасштабного вторжения РФ активно работает над спасением животных и окружающей среды.

В марте 2022 года он был мобилизован в ряды ВСУ. Во время военной службы работал в сферах рекрутинга и коммуникаций.

Источник: Александр Тодорчук.

Напомним, что в Вооружённых силах появилось Управление стратегических коммуникаций.

ВСУ обеспечат выполнение решений относительно гуманитарной миссии в Олешках.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он начнет действовать в 03:00 27 октября по киевскому времени и необходим для проведения гуманитарной операции. В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны будут прилагать максимальные усилия, чтобы помочь местным жителям и обеспечить их безопасность.

Россия планирует ввести «режим тишины» на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, операция будет состоять из трех этапов: прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц. В Кремле при этом заявили, что согласование режима тишины и выезд людей могут занять несколько дней.

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