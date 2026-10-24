动物保护组织UAnimals的创始人、公关公司Gres Todorchuk的联合创始人亚历山大·托多尔丘克（Oleksandr Todorchuk）出任乌克兰武装部队通信总局局长。

“这是一项重大的责任，也是一项艰巨的挑战。感谢米哈伊尔·瓦西里耶维奇·德拉帕托对我的信任。我将竭尽全力加强这一领域的工作，因为我真诚地相信，在战争期间，传播工作至关重要，”托多尔丘克写道。

他透露，目前正在熟悉团队并了解工作情况。 与此同时，托多尔丘克呼吁用户分享与该局互动的经验，以便了解哪些方面需要改进。这位新任乌克兰武装部队通信总局局长补充道，该局正在招募专业人才。

据“媒体探测器”报道，亚历山大·托多尔丘克于1988年5月2日出生于基辅。

2010年，他与雅罗斯拉瓦·格雷斯共同创立了公关公司Gres Todorchuk，该公司实施了一系列项目，包括：Ukraine WOW、 “乌克兰新闻博物馆”、摄影项目“真诚”、 “切尔诺贝利之旅”、“科学博物馆”等。 根据2023年Effie Index国际排名结果，该机构在全球最具成效的独立机构中位列第三，并荣登两项欧洲排行榜榜首。

2016年，托多尔丘克创立了动物保护组织UAnimals，该组织最初致力于反对娱乐行业对动物的剥削，自俄罗斯全面入侵以来，该组织一直积极致力于拯救动物和保护环境。

2022年3月，他应征入伍加入乌克兰武装部队。服役期间，他主要负责招募和传播工作。

来源：亚历山大·托多尔丘克。

值得一提的是，乌克兰武装部队已设立战略传播局。

乌克兰武装部队将确保在奥列什基地区执行人道主义任务的相关决定。

乌克兰将在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区实施停火。停火将于基辅时间10月27日03:00生效，旨在为开展人道主义行动创造条件。 乌克兰武装部队总参谋部表示，国防部队将尽最大努力帮助当地居民并保障其安全。

俄罗斯计划于10月27日莫斯科时间4:00起在赫尔松方向实施“静默期”，以便在被占领的奥列什基开展人道主义行动。

乌克兰和俄罗斯已就前往赫尔松州被占领的奥列什基开展人道主义行动达成一致。 据乌克兰最高拉达人权事务专员德米特里·卢宾采表示，此次行动将分为三个阶段：停火、运送人道主义援助以及撤离平民。 与此同时，克里姆林宫表示，停火安排和人员撤离可能需要几天时间。

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