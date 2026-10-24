Założyciel organizacji na rzecz ochrony zwierząt UAnimals oraz współzałożyciel agencji komunikacyjnej Gres Todorchuk, Oleksandr Todorchuk, objął stanowisko szefa Głównego Zarządu ds. Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy.

„To ogromna odpowiedzialność i niełatwe wyzwanie. Dziękuję Michaiłowi Wasilowiczowi Drapatowi za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby wzmocnić ten obszar, ponieważ szczerze wierzę w znaczenie komunikacji w czasie wojny” – napisał Todorchuk.

Poinformował, że obecnie poznaje zespół i wdraża się w sytuację. Jednocześnie Todorczuk wezwał użytkowników do podzielenia się doświadczeniami z kontaktów z dyrekcją, aby zrozumieć, co wymaga zmian. Nowo mianowany szef Głównego Zarządu Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy dodał, że do zespołu dyrekcji poszukuje się specjalistów.

Jak podaje serwis „Detektor Media”, Oleksandr Todorchuk urodził się 2 maja 1988 roku w Kijowie.

W 2010 roku wraz z Jarosławą Gres założył agencję komunikacyjną Gres Todorchuk, która zrealizowała szereg projektów, w szczególności: Ukraine WOW, „Muzeum wiadomości na Ukrainie”, projekt fotograficzny „Szczerzy”, „Czarnobyl. Podróż”, „Muzeum nauki” i inne. Według wyników międzynarodowego rankingu Effie Index 2023 agencja zajęła trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych niezależnych agencji na świecie oraz znalazła się na czele dwóch europejskich rankingów.

W 2016 roku Todorczuk założył organizację na rzecz ochrony zwierząt UAnimals, która początkowo zajmowała się przeciwdziałaniem wykorzystywaniu zwierząt w branży rozrywkowej, a od początku pełnej inwazji Rosji aktywnie działa na rzecz ratowania zwierząt i środowiska.

W marcu 2022 roku został zmobilizowany do Sił Zbrojnych Ukrainy. Podczas służby wojskowej zajmował się rekrutacją i komunikacją.

Źródło: Oleksandr Todorczuk.

Przypomnijmy, że w Siłach Zbrojnych powstał Departament Komunikacji Strategicznej.

Siły Zbrojne Ukrainy zapewnią realizację decyzji dotyczących misji humanitarnej w Oleszach.

Ukraina wprowadza zawieszenie ognia w rejonie tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Wejdzie ono w życie o godz. 03:00 27 października czasu kijowskiego i jest niezbędne do przeprowadzenia operacji humanitarnej. W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczono, że Siły Obronne dołożą wszelkich starań, aby pomóc lokalnej ludności i zapewnić jej bezpieczeństwo.

Rosja planuje wprowadzić „reżim ciszy” na kierunku chersońskim od godziny 04:00 czasu moskiewskiego 27 października w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w okupowanych Oleszkach.

Ukraina i Rosja uzgodniły przeprowadzenie misji humanitarnej w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Według pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa operacja będzie składać się z trzech etapów: zawieszenia ognia, dostarczenia pomocy humanitarnej oraz ewakuacji ludności cywilnej. W Kremlu oświadczono jednocześnie, że uzgodnienie warunków zawieszenia broni oraz ewakuacja ludności mogą potrwać kilka dni.

Czytaj nas na