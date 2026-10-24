В Прикарпатье скончался последний в Украине ветеран дивизии «Галичина»

В Ивано-Франковской области скончался Дмитрий Марусяк, которого называли последним в Украине ветераном дивизии «Галичина». Он ушел из жизни на 102-м году жизни.

«Сегодня перестало биться сердце последнего в Украине дивизионника Дмитрия Марусяка… Господь призвал воина в свои небеса на 102-м году жизни. Искренние соболезнования семье комбатанта! Больно… Спасибо, дорогой побратим, за твой подвиг и борьбу с московитской наволочью!», — говорится в сообщении.

Дмитрий Марусяк родился в многодетной семье 2 июля 1925 года в селе Коршев Коломыйского района Ивано-Франковской области. В семье было пятеро сыновей. Отец Дмитрия, Михаил Марусяк, участвовал в Первой мировой войне.

Во время Второй мировой войны его вместе с братом Василием вывезли в Германию на принудительные работы. Вернувшись домой в отпуск, он вместе с односельчанином записался в дивизию «Галичина». Через три месяца Дмитрий Марусяк получил уведомление о зачислении. Сначала он находился в Штирии в Австрии, а затем проходил военную подготовку в Альпах. Служил в подразделениях зенитной артиллерии.

В Граце Дмитрия Марусяка мобилизовали в советскую армию. В течение двух лет он служил в Румынии. Все это время ему удавалось скрывать свою принадлежность к дивизии. После побега из армии его арестовали, наказание он отбывал в Хабаровском крае.

После возвращения из советских лагерей Марусяк скрывал своё прошлое. Последние годы жизни Дмитрий Марусяк прожил в селе Лиски Коломыйского района. Он был членом Львовской станицы братства бывших воинов Украинской дивизии «Галичина».

Об этом сообщил историк Игорь Иваньков.

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