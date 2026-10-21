W Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCK i próbował go potrącić samochodem

W Odessie kierowca zaatakował żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego (TCK i SP), raniąc go w szyję przedmiotem przypominającym nóż. Następnie mężczyzna próbował przejechać żołnierza samochodem. Do zdarzenia doszło 20 października na posterunku kontrolnym, gdzie działała wspólna grupa ostrzegawcza złożona z żołnierzy TCC i funkcjonariuszy policji.

Według informacji podanych przez resort, kierowca jednego z samochodów próbował uciec i spowodował sytuację zagrożenia. Po zatrzymaniu pojazdu funkcjonariusze organów ścigania i żołnierze rozpoczęli kontrolę dokumentów mężczyzny. Wtedy okazało się, że był on poszukiwany za naruszenie przepisów dotyczących ewidencji wojskowej.

Podczas ustalania tożsamości kierowca zaczął stawiać aktywny opór i zaatakował żołnierza.

„Okazał aktywny opór, zadał żołnierzowi ranę w okolicy szyi przedmiotem przypominającym nóż, a następnie próbował go przejechać pojazdem” – poinformowano w Centrum Kontroli Ruchu.

Mężczyzna został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Ranny żołnierz został przewieziony do placówki medycznej, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy. Obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.

Organy ścigania wszczęły dochodzenie. Śledczy mają dokonać kwalifikacji prawnej czynów zatrzymanego oraz rozstrzygnąć kwestię pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

W Odeskim Okręgowym Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego podkreślono, że przemoc wobec żołnierzy podczas wykonywania obowiązków służbowych jest niedopuszczalna i pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z prawem.

Informację tę przekazało Odeskie Okręgowe Terytorialne Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku Pecherskiego Okręgowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

19 października w budynku Pecherskiego Okręgowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie doszło do strzelaniny. Według wstępnych danych ogień otworzył mężczyzna, który wcześniej został dostarczony do tej placówki za naruszenie przepisów dotyczących mobilizacji. Sprawcę zatrzymano na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego w Charkowie.

We Lwowie mężczyzna zranił nożem żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego; sąd wydał wyrok.

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