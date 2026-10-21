在敖德萨，一名司机袭击了地区征兵与社会支持中心（TCK和SP）的一名军人，用类似刀的物体刺伤了他的脖子。随后，该男子试图驾驶汽车撞向这名军人。 该事件发生于10月20日，事发地点为一个由该中心军人及警察共同组成的联合警戒小组执勤的路障哨所。

据该部门消息，其中一辆车的司机试图逃跑，并引发了紧急情况。 车辆被拦停后，执法人员和军人开始核查该男子的证件。随后查明，他因违反军事登记规定而被通缉。

在核实身份的过程中，该司机开始激烈反抗并袭击了一名军人。

“他进行了激烈反抗，用一件外观类似于刀的物品在一名军人的颈部造成伤势，随后还试图驾驶车辆撞向该军人，”交通控制中心通报称。

该男子在事发现场被当场抓获。受伤的军人被送往医疗机构，并获得了必要的救治。目前他正在接受医生监护。

执法部门已展开调查。调查人员将对被拘留者的行为进行法律定性，并决定是否对其追究刑事责任。

敖德萨州征兵与社会支持中心强调，对正在执行公务的军人实施暴力行为是绝对不可容忍的，并将依法追究责任。

敖德萨州征兵与社会支持中心通报了这一情况。

此前，执法部门已对一名41岁的基辅男子提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区征兵与社会支持中心大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

10月19日，基辅佩切尔斯克地区征兵与社会支持中心大楼内发生枪击事件。据初步调查，开枪者是一名此前因违反动员法律而被送至该机构的男子。该嫌犯已在现场被捕。

执法部门已确认并拘留了一名男子，该男子涉嫌在哈尔科夫地区征兵与社会支持中心杀害一名军人。

在利沃夫，一名男子用刀刺伤了地区征兵与社会支持中心的军人，法院已作出判决。

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