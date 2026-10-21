在对敖德萨州比尔戈罗德-德尼斯特罗夫斯基地区征兵与社会支持中心进行监督访问期间，人权专员代表发现该处人员的生活条件不达标。乌克兰最高议会人权专员德米特罗·卢比涅茨就记录在案的违规行为发表了声明。

“人们被迫住在地下室的混凝土地板上，盖着破旧的床单，睡在老旧的床上，其中部分床甚至根本没有床垫。 墙壁上通风口附近的孔洞被普通枕头堵住。至于厕所的卫生状况，就更不用说了，”卢比涅茨写道。

此外，据他介绍，被动员人员所在房间的门上装有金属栅栏；在警卫连的军营里，房间拥挤不堪，摆放着双层床， 床头柜的位置则被纸箱取代。

专员代表在检查过程中发现，本应保护军人性命的头盔和防弹背心，竟被随意堆放在没有门的车库里，夹杂在旧家具和其他废弃物品之中。 此外，在训练中心和联合训练基地的区域内，还发现了装在塑料容器中的酒精饮料。

“根据此次监督访问的结果，我正在起草应对文件，以推动纠正违规行为并审查相关负责官员的履职情况。 人权保护不会止步于军事训练中心和联合部队的门口。任何机构都不能成为这一规则的例外，”人权专员表示。

乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在Facebook上发布了这一消息。

卢比涅茨解释了临时控制中心是否可以没收手机并强行将人塞进面包车。

乌克兰正与俄罗斯就从奥列什基撤离平民的最后细节进行协调——卢比涅茨表示。

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