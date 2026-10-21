Мобилизованные в подвалах и за решеткой: омбудсмен сообщил о нарушениях в ТЦК

В ходе мониторингового визита в Белгород-Днестровский территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Одесской области представители омбудсмена выявили ненадлежащие условия пребывания людей. О зафиксированных нарушениях заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Люди вынуждены жить в подвалах на бетонном полу, укрываться старыми простынями и спать на старых кроватях, на части из которых вообще нет матрасов. Отверстия в стенах возле вентиляционных конструкций заткнуты обычными подушками. А о санитарном состоянии туалетов и говорить нечего», — написал Лубинец.

Кроме того, по его словам, на дверях помещений, где находятся мобилизованные, — металлические решетки, в казармах роты охраны — теснота в комнатах, двухъярусные кровати, а вместо тумбочек стоят картонные коробки.

Представители уполномоченного во время проверки обнаружили, что каски и бронежилеты, которые должны защищать жизнь военнослужащих, лежат в гараже без дверей, среди старой мебели и прочего хлама. Также на территории ТЦК и СП обнаружили алкоголь в пластиковых емкостях.

«По результатам мониторингового визита я готовлю акты реагирования, чтобы добиться устранения нарушений и проверки действий ответственных должностных лиц. Защита прав человека не заканчивается на пороге перед входом в ТЦК и СП. И ни одно учреждение не может быть исключением из этого правила», — заявил омбудсмен.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец объяснил, могут ли ТЦК изымать телефоны и силой сажать людей в микроавтобусы.

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